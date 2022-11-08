«Благодарен богу, что позволил мне жить мечтой». Фирмино — о непопадании в заявку Бразилии

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на непопадание в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.
«Благодарю вас за все сообщения со словами поддержки.
Чемпионат мира – мечта каждого игрока, я здесь не исключение. Вчера всё произошло не так, как я себе представлял, но я могу оглянуться и поблагодарить бога за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и другим игрокам.
«Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Книга пророка Исаии 26:3-4).
Пользуясь возможностью, хочу поздравить игроков, которые попали в итоговую заявку. Для меня всегда было, есть и будет честью представлять свою страну, особенно с тем даром, что дал мне Господь.
Уверен, бог приберёг для меня лучшее», — написал Фирмино в одной из своих соцсетей.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ
- 8 ноября 2022
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