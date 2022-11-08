«Атлетик» разгромил «Вальядолид» и поднялся на четвёртое место в чемпионате

Сегодня, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Вальядолидом». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте счёт в игре открыл Горка Гурусета.

Во втором тайме Гурусета укрепил преимущество басков. Ему ассистировал Микель Весга.

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Вскоре Дани Вивиан довёл счёт до разгромного. Голевой пас на свой счёт записал Икер Муньяин.

В турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров лидирует «Барселона». Команда Хави набрала 34 очка. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на два очка меньше. Благодаря сегодняшней победе команда Эрнесто Вальверде поднялась на четвёртую строчку в таблице чемпионата.