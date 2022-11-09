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«Барселона» в меньшинстве без Левандовского вырвала победу в выездной игре с «Осасуной»

«Барселона» в меньшинстве без Левандовского вырвала победу в выездной игре с «Осасуной»
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На стадионе «Эль-Садар» в Памплоне завершился матч 14-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» принимала «Барселону». Сине-гранатовые, уступая по ходу игры, добились волевой победы со счётом 2:1.

Уже на шестой минуте хозяева поля повели – после углового отличился защитник «Осасуны» Давид Гарсия.

1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счет после углового

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Вскоре первую жёлтую карточку получил форвард каталонцев Роберт Левандовски. Уже на 31-й минуте за повторное предупреждение поляк был удалён, и «Барселона» осталась в меньшинстве.

Левандовски удален за вторую жёлтую

А по окончании первого тайма Жерар Пике со скамейки запасных решил пошёл с возмущениями к арбитру и также получил красную карточку.

Вдесятером «Барселона» сравняла счёт на 48-й минуте – после розыгрыша штрафного, атаки левым флангом и прострела Жорди Альбы Ферран Торрес переадресовал мяч Педри, который использовал свой момент.

Педри сравнивает счёт в меньшинстве

А на 85-й минуте прошёл заброс из центрального круга от Френки де Йонга, Рафинья избежал офсайда и забил победный для сине-гранатовых гол.

Рафинья забивает после заброса де Йонга

«Барселона» в текущем сезоне потерпела одно поражение в чемпионате Испании — в 9-м туре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». После этого команда Хави выиграла пять матчей подряд. После 14 матчей сине-гранатовые лидируют с 37 очками. У «Реала» 32 очка — 10 ноября «сливочные» сыграют с «Кадисом».

Испания - Примера. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 23:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'   1:1 Педри – 48'   1:2 Рафинья – 85'
Удаления: нет / Левандовски – 31', Пике – 45+4'
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