Хави оценил работу судей на игре «Барселоны», в которой были удалены Левандовски и Пике

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил работу судейской бригады во главе с Хесусом Хиль Мансано в гостевой встрече 14-го тура чемпионата Испании, в которой были удалены сразу два футболиста сине-гранатовых – Роберт Левандовски и Жерар Пике, находившийся на скамейке запасных.
«Мы пропустили гол из-за ошибки. Удаления Левандовского и Пике со скамейки запасных отражают суть игры, в которой против нас были несправедливые решения. Но это работа судей, поэтому добавить к этому нечего.
Кажется, что голу «Осасуны» в начале игры предшествовал фол. Думаю, что предупреждения также повлияли на игру «Барселоны», мы были недовольны этим, но нам удалось всё преодолеть», — цитирует Хави BarçaTimes в «Твиттере».
1:0. Гарсия («Осасуна») открывает счет после углового.
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Отметим, что «Барселона», набрав 37 очков в 14 матчах чемпионата Испании, является лидером соревнований. Ближайший преследователь – мадридский «Реал» (32) в 14-м туре примет «Кадис».
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