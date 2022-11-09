Григорий Иванов: не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о бывшем нападающем «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе, который в начале ноября расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он принял участие лишь в пяти матчах во всех турнирах. Григория Иванова спросили о гипотетической возможности приглашения Дзюбы в «Урал».



«Готов ли я пойти к спонсорам с просьбой выделить средства на содержание футболиста? Во-первых, я не пойду. Во-вторых, есть коллектив. Если придёт футболист, и я сейчас не о Дзюбе, и будет получать намного больше всех, не соответствуя команде, ребята это увидят. Не хочу видеть разлад в коллективе. Да, у кого-то зарплата выше, у кого-то ниже, но все понимают, что это всё по заслугам. К счастью, у нас сложностей в этом нет.



Самое плохое, когда начинаются разговоры, что этот получает миллион, а у меня 100 тысяч, давайте и мне столько же. Если новый футболист гарантирует результат, тащит команду за собой, то такого игрока взять готовы. При всём уважении к Артему, не уверен, что он может давать результат в российском футболе», – приводит слова Иванова «Матч ТВ».

О расторжении контракта Дзюбы и клуба «Адана Демирспор» по соглашению сторон стало известно 6 ноября. При этом на официальном сайте Турецкой федерации футбола факт прекращения сотрудничества датирован 3 ноября. Издание «РБ Спорт» сообщало, что инициатором решения выступил клуб, поскольку Дзюба не подходил под схему главного тренера. Суммарно за «Адану» он провёл лишь 220 минут и забил один гол.