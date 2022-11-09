Левандовскому грозит 3-матчевая дисквалификация по итогам встречи «Барселоны» с «Осасуной»

34-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может пропустить три ближайшие встречи сине-гранатовых в чемпионате Испании после инцидента в игре 14-го тура с «Осасуной» (2:1). Об этом сообщается El Partidazo de COPE в «Твиттере».

Как отмечается в официальном протоколе встречи, после получения второй жёлтой карточки и, как следствие, удаления на 31-й минуте игры Роберт, уходя с поля, показал в сторону арбитра нелицеприятный жест, который заключался в том, что поляк поднёс палец к носу, а затем указал им на судью.

Как отмечает источник, регламент соревнований предполагает возможную дисквалификацию для Роберта Левандовского до трёх матчей, которые пройдут уже после чемпионата мира в Катаре – 2022.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 19 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами.

Удаление Левандовского за вторую жёлтую в игре с «Осасуной».

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