Спаллетти: надо фильтровать похвалу. Порой люди возносят тебя и ждут глухого стука падения

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал десятую подряд победу «Наполи» в Серии А. В 14-м туре неаполитанцы на своём поле обыграли «Эмполи» (2:0).



«Добились важного успеха, чтобы оставаться на вершине, но путь в чемпионате Италии очень длинный. И мы стараемся не слушать комплименты, которые адресованы нам извне. Нужно фильтровать похвалу, потому что порой находятся те, кто возносит тебя высоко, а потом ждут глухого стука твоего падения. Я рад, что наш футбол считают отличным, но эти мнения не должны особенно нас волновать.



Перспективы и мечты «Наполи» очень чёткие. Эти три очка помогают нам смело смотреть вперёд. Главных претендентов на Скудетто по-прежнему семь – на мой взгляд, ничего не меняется. До самого конца всех могут подстерегать сложности и ловушки. Важно всегда сохранять концентрацию и следовать по своему пути. Сегодня мы сделали это в матче с «Эмполи».



Наш состав? Когда я говорю, что скамейка равна по ценности тем, кто играет на поле, это как раз потому, что очень хорошо знаю, насколько сильна эта группа футболистов и как много она может дать. Прошедший матч – наглядная иллюстрация этого. В сложном графике важно использовать все ресурсы состава, и нам это тоже хорошо удаётся», – приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».



Неаполитанцы возглавляют таблицу Серии А, набрав 38 очков в 14 матчах. Команда Спаллетти опережает на восемь очков «Милан».

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