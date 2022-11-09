Спаллетти: надо фильтровать похвалу. Порой люди возносят тебя и ждут глухого стука падения

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал десятую подряд победу «Наполи» в Серии А. В 14-м туре неаполитанцы на своём поле обыграли «Эмполи» (2:0).
«Добились важного успеха, чтобы оставаться на вершине, но путь в чемпионате Италии очень длинный. И мы стараемся не слушать комплименты, которые адресованы нам извне. Нужно фильтровать похвалу, потому что порой находятся те, кто возносит тебя высоко, а потом ждут глухого стука твоего падения. Я рад, что наш футбол считают отличным, но эти мнения не должны особенно нас волновать.
Перспективы и мечты «Наполи» очень чёткие. Эти три очка помогают нам смело смотреть вперёд. Главных претендентов на Скудетто по-прежнему семь – на мой взгляд, ничего не меняется. До самого конца всех могут подстерегать сложности и ловушки. Важно всегда сохранять концентрацию и следовать по своему пути. Сегодня мы сделали это в матче с «Эмполи».
Наш состав? Когда я говорю, что скамейка равна по ценности тем, кто играет на поле, это как раз потому, что очень хорошо знаю, насколько сильна эта группа футболистов и как много она может дать. Прошедший матч – наглядная иллюстрация этого. В сложном графике важно использовать все ресурсы состава, и нам это тоже хорошо удаётся», – приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».
Неаполитанцы возглавляют таблицу Серии А, набрав 38 очков в 14 матчах. Команда Спаллетти опережает на восемь очков «Милан».
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 9 ноября 2022
-
05:17
-
05:02
-
04:51
-
04:40
-
04:18
-
03:55
-
03:49
-
03:28
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:39
-
01:38
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:22
-
00:14
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:10