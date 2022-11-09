Экс-советник Федуна Камоцци: Каррера — специалист, он смог бы работать в любом клубе РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на заявление Массимо Карреры. Итальянский тренер, ранее возглавлявший красно-белых, сообщил о готовности вернуться в Россию — «не обязательно в «Спартак».



«Каррера — специалист, который смог бы работать где угодно! Я не вижу никаких проблем в желании Массимо работать в любом российском клубе», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.

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