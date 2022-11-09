Массимо Каррера: не вижу ничего страшного в том, чтобы тренировать ЦСКА или «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не против возглавить ЦСКА или петербургский «Зенит».

«Готов ли я вернуться в Россию? С радостью. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.

Поеду ли, если ЦСКА и «Зенит» предложат работу? Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного", — приводит слова Карреры «Спорт Экспресс».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 года. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.

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