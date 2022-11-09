Массимо Каррера: не вижу ничего страшного в том, чтобы тренировать ЦСКА или «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не против возглавить ЦСКА или петербургский «Зенит».
«Готов ли я вернуться в Россию? С радостью. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.
Поеду ли, если ЦСКА и «Зенит» предложат работу? Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного", — приводит слова Карреры «Спорт Экспресс».
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 года. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
12:58
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
10:59
-
10:48
-
10:45
-
10:34
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
09:15
-
08:59
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:49
-
07:47
-
07:24