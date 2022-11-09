Шервуд: зачем тен Хаг оправдывается, что дал повязку Роналду? Просто заткнись

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд прокомментировал объяснение наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом выбора Криштиану Роналду капитаном на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:3).



«По сути, тен Хаг сказал, что Роналду пятый в очереди, не так ли? Я просто не понимаю, зачем он оправдывается, что дал ему повязку? Просто заткнись», – приводит слова Шервуда Mirror.



Капитан «МЮ» Гарри Магуайр остался на скамейке запасных в прошедшей встрече. Второй капитан — Бруну Фернандеш — пропустил игру из-за дисквалификации. Также на поле находились Давид де Хеа и Каземиро. Тен Хаг объяснил, что не дал повязку испанцу, потому что он голкипер, а бразильцу — потому, что он плохо знает английский.

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