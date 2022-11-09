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Шервуд: зачем тен Хаг оправдывается, что дал повязку Роналду? Просто заткнись

Шервуд: зачем тен Хаг оправдывается, что дал повязку Роналду? Просто заткнись
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд прокомментировал объяснение наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом выбора Криштиану Роналду капитаном на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:3).

«По сути, тен Хаг сказал, что Роналду пятый в очереди, не так ли? Я просто не понимаю, зачем он оправдывается, что дал ему повязку? Просто заткнись», – приводит слова Шервуда Mirror.

Капитан «МЮ» Гарри Магуайр остался на скамейке запасных в прошедшей встрече. Второй капитан — Бруну Фернандеш — пропустил игру из-за дисквалификации. Также на поле находились Давид де Хеа и Каземиро. Тен Хаг объяснил, что не дал повязку испанцу, потому что он голкипер, а бразильцу — потому, что он плохо знает английский.

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