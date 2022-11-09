Юрий Сёмин: я обязательно посмотрю матч Таджикистан — Россия. Будет очень интересно!

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана, а также о значении этой встречи для футбола в стране.

«Я обязательно посмотрю матч Таджикистан — Россия. Будет очень интересно! Уверен, что соберётся полный стадион. В Таджикистане очень любят футбол, там в высшем дивизионе играли многие замечательные российские игроки! В советские времена эта сборная была одной из ведущих в Азии.

Это достойный соперник для нашей сборной. Если сборная Таджикистана согласилась на матч с Россией, то они чувствуют уверенность в себе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.