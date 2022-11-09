Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом назвал финальный список футболистов, которые поедут в Катар на предстоящий чемпионат мира по футболу.
Состав заявки:
Вратари: Льорис («Тоттенхэм»), Ареола («Вест Хэм»), Манданда («Ренн»).
Защитники: Лукас Эрнандес, Юпамекано, Павар (все — «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Кимпембе («ПСЖ»), Конате («Ливерпуль»), Кунде («Барселона»), Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Камавинга, Тчуамени (оба — «Реал»), Фофана («Монако»), Гендузи, Верету (оба — «Марсель»), Рабьо («Ювентус»).
Нападающие: Бензема («Реал»), Коман («Бавария»), Дембеле («Барселона»), Жиру («Милан»), Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Нкунку («Лейпциг»).
Напомним, чемпионат мира начнётся в воскресенье, 20 ноября. Матчем-открытием турнира станет встрече Катара и Эквадора. Действующим чемпионом турнира является сборная Франции.
- 9 ноября 2022
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