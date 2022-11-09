Кака назвал фаворитов, которым отдаёт предпочтение на чемпионате мира по футболу

Бывший игрок сборной Бразилии Кака рассказал, какие сборные, по его мнению, смогут побороться за титул чемпиона на предстоящем мундиале, который стартует уже 20 ноября.

«На чемпионате мира моё предпочтение отдаётся Бразилии, потому что она уже некоторое время работает над своим проектом. Подтверждением этому являются положительные результаты команды Тите, а также опыт и возможности справиться с ситуациями, когда всё пойдёт не по плану. За последние два года сильно выросли Винисиус, Родриго, Антони и многие другие игроки. Ранее я не знал Бремера, но сейчас вижу, насколько он силён. После Бразилии я бы поставил на Аргентину и Францию. И в качестве неожиданности указываю на Сербию, которая является очень опасной командой», — цитирует Кака La Gazzetta dello Sport.

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Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: