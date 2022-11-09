Нигматуллин: специально встану в 10 утра в выходной, чтобы посмотреть Таджикистан — Россия

Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана.
«Любая игра полезна в период отсутствия международных матчей. Без разницы с кем — сборная легионеров, Узбекистана или Таджикистана. Без всего этого уровень нашей команды падает. Нужно иметь крепкий костяк к тому моменту, когда нас разбанят. Не понимаю скептическую позицию некоторых специалистов, которые говорят, что такие матчи скучны и с «колхозом» играть не нужно. Я с этим не согласен.
Буду ли я смотреть этот матч? Да, скорее всего, посмотрю. В Америке разница во времени с Россией составляет восемь часов. Специально для просмотра этого матча встану в десять утра в свой выходной. В это время я обычно уже завтракаю, поэтому с большой долей вероятности мне удастся посмотреть встречу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 ноября 2022
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