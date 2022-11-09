Билялетдинов: Каррера не должен отказывать клубам из России из-за прошлого в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил тренерский талант экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры. Ранее итальянец заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит», если поступит соответствующее предложение.

«Для меня его слова не кажутся странными. Если Каррера тренировал раньше «Спартак», он теперь только в одну команду может вернуться в России? Это не так. Он имеет право возглавить любой клуб России: тем более он является иностранным специалистом.

Какая разница, что было в прошлом? Если поступит какое-то предложение, то почему бы и нет. Для него это образ жизни. Он не должен отказывать клубам из России из-за прошлого в «Спартаке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.