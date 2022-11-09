Габулов: уверен, Черчесов настраивается на победу в Лиге Европы с «Ференцварошем»

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов поделился мнением о работе российского тренера Станислава Черчесова в «Ференцвароше».
«Черчесов является топ-тренером России. Он достиг очень многого и сейчас продолжает добиваться высоких результатов. Станислав Саламович внёс большой вклад в моё развитие, так же, как и Валерий Газзаев, Гус Хиддинк.
Слежу за его успехами в Венгрии? Конечно, и радуюсь его достижениям, но, как любит говорить Станислав Саламович: «Результат – это то, чего мы достигаем после окончания сезона». В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем» и выиграл Кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».
Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?
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