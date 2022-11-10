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«Вильярреал» на выезде обыграл «Эспаньол». Хозяева забили в свои ворота

«Вильярреал» на выезде обыграл «Эспаньол». Хозяева забили в свои ворота
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Вильярреалом». Команды играли на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Защитник каталонцев Бенжамен Леком отправил мяч в свои ворота.

Леком («Эспаньол») переправил мяч в свои ворота:

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Турнирную таблицу Ла Лиги после 14 туров возглавляет «Барселона». Команда Хави набрала 37 очков. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на пять очков меньше, но имеют игру в запасе. «Сливочные» — действующие чемпионы страны. «Атлетик» с 24 очками занимает третью строчку в первенстве.

«Вильярреал» находится на восьмой позиции в турнире. В активе команды 21 очко. Каталонцы занимают 16-ю строчку в соревновании.

Испания - Примера. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Леком – 64' (автогол)
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