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Гол и результативный пас Лингарда помогли «Ноттингему» обыграть «Тоттенхэм» в Кубке лиги

Гол и результативный пас Лингарда помогли «Ноттингему» обыграть «Тоттенхэм» в Кубке лиги
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«Ноттингем Форест» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче третьего раунда Кубка английской лиги со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На 50-й минуте счёт открыл бразильский защитник хозяев Ренан Лоди с передачи Джесси Лингарда. На 57-й минуте Лингард удвоил преимущество «Ноттингема», голевой пас на счету Сэма Сарриджа.

«Ноттингем» вышел в четвёртый раунд розыгрыша Кубка лиги, «Тоттенхэм» покидает турнир.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Лоди – 50'   2:0 Лингард – 57'
Удаления: Мангала – 75' / нет

«Ньюкасл» в серии пенальти одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:2) и также вышел в следующий раунд Кубка лиги.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
3 : 2
Кристал Пэлас
Лондон

«Саутгемптон» в серии 11-метровых ударов одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (1:1, 6:5 пен.). В основное время встречи отличились Джеймс Уорд-Праус у «святых» и Джош Уиндасс у клуба из Шеффилда.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
6 : 5
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:1 Уиндасс – 24'   1:1 Уорд-Праус – 45+2' (пен)

«Блэкберн» оказался сильнее «Вест Хэма», обыграв «молотобойцев» в серии пенальти (2:2, 10:9 пен). В основное время у лондонцев забили Пабло Форнальс и Майкл Антонио, у «Роверс» отличились Джек Вейл и Бен Бреретон.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
9 : 10
Блэкберн Роверс
Блэкберн
0:1 Вейл – 6'   1:1 Форнальс – 38'   2:1 Антонио – 78'   2:2 Бреретон – 88'
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