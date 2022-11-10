Гол и результативный пас Лингарда помогли «Ноттингему» обыграть «Тоттенхэм» в Кубке лиги

«Ноттингем Форест» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче третьего раунда Кубка английской лиги со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.



На 50-й минуте счёт открыл бразильский защитник хозяев Ренан Лоди с передачи Джесси Лингарда. На 57-й минуте Лингард удвоил преимущество «Ноттингема», голевой пас на счету Сэма Сарриджа.



«Ноттингем» вышел в четвёртый раунд розыгрыша Кубка лиги, «Тоттенхэм» покидает турнир.

«Ньюкасл» в серии пенальти одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:2) и также вышел в следующий раунд Кубка лиги.

«Саутгемптон» в серии 11-метровых ударов одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» (1:1, 6:5 пен.). В основное время встречи отличились Джеймс Уорд-Праус у «святых» и Джош Уиндасс у клуба из Шеффилда.

«Блэкберн» оказался сильнее «Вест Хэма», обыграв «молотобойцев» в серии пенальти (2:2, 10:9 пен). В основное время у лондонцев забили Пабло Форнальс и Майкл Антонио, у «Роверс» отличились Джек Вейл и Бен Бреретон.