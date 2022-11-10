«Торино» уверенно обыграл «Сампдорию», Миранчук провёл на поле всю игру

Сегодня, 10 ноября, завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» принимал «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток арбитра матча прозвучал в 22:45 мск. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.



«Быки» вышли вперёд на 29-й минуте встречи благодаря голу Неманьи Радоньича, ассистировал ему Никола Влашич. На 59-й минуте Никола Влашич укрепил преимущество «Торино», точную передачу ему отдал Мергим Войвода. В оставшееся время команды забитыми голами не отличились. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Торино». Алексей Миранчук провёл на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.



Благодаря этой победе «Торино» набрал 20 очков и поднялся на девятую позицию чемпионата. «Сампдория», которая за прошлые матчи набрала только шесть очков, осталась на 19-м месте в зоне вылета.