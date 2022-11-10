«Продукт устарел». Пике призвал изменить правила футбола

35-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал о необходимости изменений правил в футболе.

«Нужно пытаться модифицировать установленные годами правила и менять их. Я понимаю, что это сложно. Это происходит во всех видах спорта. Нужно найти способ привлечь к себе внимание. Предлагать контент, а не только спорт. У вас есть несколько часов, и вы хотите потратить их на получение как можно большего количества информации. Вы должны создавать короткие и увлекательные продукты. Мне кажется, что девяносто минут — это много. Давайте искать правила, которые более занимательны. Мне кажется, что продукт футбола устарел», — приводит слова Пике Marca.

Напомним, ранее Пике объявил о завершении карьеры в «Барселоне»

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче