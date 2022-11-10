Алекс Крал поделился восторгом от первой голевой передачи за «Шальке»

Чешский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Алекс Крал, выступающий за немецкую команду на правах аренды из московского «Спартака», прокомментировал победу в матче 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:0) и свой голевой пас на Симона Теродде.



«Не могу описать, как я счастлив сейчас, потому что не только мы, но и наши болельщики в особенности заслужили эту победу! Также у меня прекрасные ощущения оттого, что смог помочь своей команде голевой передачей. Счастливой среды, болельщики «Шальке»!» – написал Крал на своей странице в «Твиттере».

В сезоне-2022/2023 Крал поучаствовал в 11 матчах «Шальке» в чемпионате Германии. Это его первый голевой пас за команду. Также гельзенкирхенцы впервые выиграли, когда Алекс был на поле. До этого они выиграли в Бундеслиге только раз, у «Бохума» в 6-м туре, но чех остался на скамейке запасных. В турнирной таблице «Шальке» с девятью очками занимает последнее место.