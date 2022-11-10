Симеоне высказался после очередного поражения «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о проблемах команды после поражения в матче 14-го тура испанской Примеры от «Мальорки» (0:1).

«Матрасники» не смогли победить в третьей встрече кряду в Ла Лиге. «Атлетико» не выигрывает в Примере с 11-го тура. 23 октября команда Диего Симеоне на выезде победила «Бетис» со счётом 2:1. После этого «матрасники» уступили «Кадису» (2:3), завершили вничью домашний матч с «Эспаньолом» (1:1) и теперь проиграли «Мальорке». В дополнение к этому мадридская команда в Лиге чемпионов не смогла победить «Байер» (2:2), а в 6-м туре группового этапа главного европейского клубного турнира уступила «Порту» (1:2).



«Мы продолжаем совершать ошибки в защите, что очень волнует. После замен мы заиграли интереснее, но этого всё равно оказалось мало, мы вновь терпим разочарование. Следует изрядно поработать, чтобы исправить ситуацию. Оптимизма добавляет тот факт, что команда не сдаётся.

Во время перерыва на ЧМ-2022 у нас будет время для решения проблем. Я надеюсь, после паузы футболисты вернутся полными решимости преодолеть нелёгкое положение», – цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

В таблице чемпионата Испании «Атлетико» на данный момент располагается на четвёртой позиции с 24 очками, однако может опуститься ниже при условии победы «Бетиса» в игре с «Валенсией». Также «матрасников» может догнать «Райо Вальекано» (21 очко), которому предстоит сразиться с «Сельтой».

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«Мальорка» — «Атлетико». Обзор матча. Ла Лига — 2022/2023. 14-й тур:

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