«Атлетико» проиграл «Мальорке». У команды Симеоне серия из пяти матчей без побед

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» на своём поле принимала мадридский «Атлетико» и победила со счётом 1:0.



Единственный и победный гол в игре был оформлен на 16-й минуте – с передачи левого защитника Хауме Косты отличился албанский нападающий «Мальорки» Ведат Муричи.

Победный гол Муричи в первом тайме:

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«Атлетико» не выигрывает в Примере с 11-го тура. 23 октября команда Диего Симеоне на выезде победила «Бетис» со счётом 2:1. После этого «матрасники» уступили «Кадису» (2:3), завершили вничью домашний матч с «Эспаньолом» (1:1) и теперь проиграли «Мальорке». В дополнение к этому мадридцы в Лиге чемпионов не смогли победить «Байер» (2:2), а в 6-м туре группового этапа уступили «Порту» (1:2).

В таблице чемпионата Испании «Атлетико» остаётся на четвёртом месте с 24 очками, но может опуститься ниже, если «Бетис» в этом туре обыграет «Валенсию». Также «матрасников» может догнать «Райо Вальекано» (21 очко), которому предстоит сыграть с «Сельтой».