Гвардиола: Холанд ещё не набрал форму

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка лиги с «Челси» (2:0).
«У нас всё нормально, игроками я доволен, ведь соперник сейчас выступает превосходно. Эрлинг Холанд ещё не набрал форму, у него с Альваресом может получиться неплохой дуэт. Хорошие игроки должны выступать вместе, не так ли? Хулиан тоже прекрасен, он много забивает», – цитирует специалиста BBC.
На 53-й минуте счёт открыл алжирский вингер «Сити» Рияд Марез. После удара со штрафного мяч влетел в ближний угол ворот Эдуарда Менди. Удвоил преимущество «горожан» на 58-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес. В быстрой контратаке он навесил слева к дальнему краю штрафной, Марез обработал мяч, ушёл в сторону от защитника и ударил низом в ближний угол — Менди отбил удар, но Альварес успел на добивание и отправил мяч в пустую часть ворот.
- 10 ноября 2022
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