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«Локомотив» поздравил Сергея Овчинникова с днём рождения

«Локомотив» поздравил Сергея Овчинникова с днём рождения
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Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения своего бывшего вратаря Сергея Овчинникова. Сегодня, 10 ноября 2022 года, известному экс-футболисту исполняется 52 года.

«С днём рождения, Босс! Сегодня 52 года исполняется легендарному вратарю «Локомотива» Сергею Ивановичу Овчинникову. Всего за железнодорожников Сергей Иванович провёл 366 матчей, 157 раз сыграл «на ноль». Вместе с клубом стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок чемпионов Содружества», — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Напомним, помимо «Локомотива», Овчинников выступал за «Динамо», «Порту», «Бенфику» и несколько других команд.

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