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Адиев: ещё в «Анжи» было видно, что Ондуа хотел пробиться. Работой он заслужил вызов на ЧМ

Адиев: ещё в «Анжи» было видно, что Ондуа хотел пробиться. Работой он заслужил вызов на ЧМ
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о попадании полузащитника Гаэля Ондуа в окончательную заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.

«Я рад за Гаэля! Я работал с ним в «Анжи». Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам. То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Ещё в «Анжи» было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!» — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сборная Камеруна попала на чемпионате мира 2022 года в одну группу с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии. В первом матче команда встретится со Швейцарией 24 ноября.

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