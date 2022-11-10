Адиев: ещё в «Анжи» было видно, что Ондуа хотел пробиться. Работой он заслужил вызов на ЧМ
Поделиться
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о попадании полузащитника Гаэля Ондуа в окончательную заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.
«Я рад за Гаэля! Я работал с ним в «Анжи». Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам. То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Ещё в «Анжи» было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!» — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Камеруна попала на чемпионате мира 2022 года в одну группу с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии. В первом матче команда встретится со Швейцарией 24 ноября.
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:33
-
13:09
-
13:02
-
12:43
-
12:41
-
12:28
-
12:18
-
12:12
-
12:12
-
12:04
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
10:54
Партнерский контент