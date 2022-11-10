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«У нас есть кому играть». Семак высказался о скандальной ситуации с Чистяковым

«У нас есть кому играть». Семак высказался о скандальной ситуации с Чистяковым
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым. Напомним, футболист допустил ключевую ошибку в матче с «Ахматом» (1:2), из-за чего подозревался в умышленной плохой игре.

«Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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