Марио Гётце попал в состав Германии на ЧМ-2022. Он не играл за сборную с 2017 года

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце был включён главным тренером национальной команды Германии Ханс-Дитером Фликом в окончательную заявку сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Примечательно, что 30-летний футболист «Айнтрахта» последний раз играл за сборную Германии ещё в 2017 году. 14 ноября того года Гётце провёл 25 минут на поле в матче со сборной Франции (2:2). После этого игрок не вызывался на матчи национальной команды ни бывшим наставником сборной Германии Йоахимом Лёвом, ни нынешним тренером Ханс-Дитером Фликом.

Всего за сборную Германии Гётце сыграл 63 матча, в которых забил 17 голов и сделал 11 голевых передач. В текущем сезоне за «Айнтрахт» полузащитник забил два гола и отдал три передачи в 22 матчах.

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