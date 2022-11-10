Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира — 2022

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик объявил состав для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Всего в заявку сборной Германии вошли 26 футболистов.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йозуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»).

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Германии сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Последний раз немецкая сборная выигрывала мундиаль в 2014 году в Бразилии.

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