Левандовски выделил фаворитов ЧМ-2022

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Это нетипичный чемпионат мира в середине сезона, но я думаю, что в Европе и Америке есть несколько фаворитов. Это, например, Бразилия, и даже один есть в нашей группе — это Аргентина. Но, в конце концов, команде должно повезти, чтобы все футболисты были в хорошей форме в нужный момент», — приводит слова Левандовского Marca.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками сборной Польши по группе С выступят национальные команды Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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