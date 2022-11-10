Валерий Газзаев высказался о перспективах Сергея Пиняева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
«Это действительно молодой, талантливый и очень перспективный футболист. Любому таланту нужно ещё и огромное трудолюбие. Поэтому, чтобы он стал действительно большим мастером и одним из лучших – к этому надо стремиться, — он, конечно, должен приложить максимум усилий, цель перед собой поставить. Есть у него задатки, действительно очень талантливый игрок, будем надеяться, что пройдет все этапы для того, чтобы стать одним из лучших игроков европейского футбола.
Его взяли (в сборную) как молодого и перспективного, всё будет зависеть от него: от его успешного выступления в национальном первенстве и, конечно же, от его стабильной игры. Впереди у него большая карьера, как он ей распорядится — это непростой вопрос», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».
Пиняев провёл 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил три гола.
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