Пиняев провёл лучший матч в сезоне. А самая крутая молодёжь — у обидчика ЦСКА

Каждый из тройки лучших игроков (до 21 года) тура РПЛ забил по мячу.

В минувший уикенд в РПЛ состоялся 1-й тур второго круга. Команды задействовали почти полсотни игроков в возрастной категории U21. Рассказываем, кто из этих футболистов ярче других проявил себя на поле.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 18 лет

Самарский юниор бодро провёл первый матч после совершеннолетия. 2 ноября Сергею исполнилось 18, а через четыре дня он приговорил «Торпедо» (2:0). Пиняев, как обычно, был нацелен на чужие ворота (четыре удара), но на этот раз заработал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Лучший матч для Сергея в сезоне с точки зрения результативных действий. Во многом благодаря вдохновенной игре талантливого парня «Крылья» одержали пятую победу в сезоне (речь об РПЛ) и отдалились от зоны стыковых матчей. Платформа WhoScored поставила игроку оценку 8,7 — лучший с запасом результат среди всех молодых футболистов тура.

Виктор Александров, «Пари НН», 20 лет

Виктор Александров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Александров — один из главных творцов сенсационной победы нижегородского клуба в Москве. «Пари НН» «прибил» ЦСКА (1:0), а Виктор забил единственный мяч. При этом парень не забывал о своих прямых обязанностях и сделал три отбора. Виктор получил высокий балл от WhoScored («восьмёрку») — лучший результат среди всех игроков нижегородской команды.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 20 лет

За весь первый круг Щетинин не забил ни одного мяча, но матч с «Динамо» оказался для игрока успешным. Кирилл огорчил бело-голубых и заработал высокую оценку от WhoScored (7,8). С таким результатом он стал лучшим в команде Карпина, опередив Глебова и Комличенко — у обоих по 7,7. А «Ростов» снова вернул себе место в топ-3 и вплотную приблизился к «Спартаку».

Ярослав Михайлов, «Пари НН», 19 лет

Ярослав Михайлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник сыграл продуктивно на обеих половинах поля. Отметился голевой передачей на Александрова и совершил сразу четыре отбора. Михайлова заработал оценку 7,5 — третий результат в команде. Лучше показатели только у Александрова и вратаря Нигматуллина, совершившего пять сейвов.

Даниил Денисов, «Спартак», 20 лет

Красно-белые упустили победу на юге России — ничья с «Сочи». Денисов по оценке от WhoScored (7,3) занял второе место в команде. Лучше результат только у бомбардира Промеса (7,5), забившего единственный мяч московского клуба. Кстати, голевую передачу с фланга на голову голландца выполнил как раз Денисов.

Что ещё интересного было в туре?

Матч «Зенит» — «Ахмат» — самый малочисленный с точки зрения футболистов категории U21 в составе. У гостей таких ребят не было, а у хозяев в самой концовке появился бразилец Мантуан.

Монструозный матч в Ростове провёл защитник «Динамо» Маричал. Да, его команда проиграла, но сам уругваец совершил шесть отборов. Впечатляет!

В топ-15 присутствуют сразу четыре футболиста «Пари НН» (Александров, Михайлов, Корнюшин, Юлдошев).

Молодые (до 21 года) игроки в 16-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Пиняев «Крылья Советов» 18 68 1 1 4 8,7 Александров «Пари НН» 20 101 1 1 3 жк 8 Щетинин «Ростов» 20 77 1 1 1 7,8 Михайлов «Пари НН» 19 101 1 4 жк 7,5 Денисов «Спартак» 20 88 1 1 7,3 Корнюшин «Пари НН» 21 101 4 жк 7,3 Тюкавин «Динамо» 20 26 1 4 7,2 Худяков «Локомотив» 18 99 6 7,2 Маричал «Динамо» 21 96 6 7,1 Карпукас «Локомотив» 20 99 1 3 7 Коваленко «Крылья Советов» 19 89 3 7 Юлдошев «Пари НН» 21 101 1 6,9 Кривцов «Краснодар» 20 95 1 2 6,9 Сильянов «Ростов» 21 96 2 6,9 Агапов «Пари НН» 21 101 1 6,7 Гладышев «Динамо» 19 11 1 6,7 Хлусевич «Спартак» 21 94 3 1 жк 6,6 Кравцов «Сочи» 20 12 6,6 Мелёхин «Ростов» 18 96 1 жк 6,6 Ермаков ЦСКА 19 52 1 2 6,5 Сунгатулин «Урал» 20 51 2 6,5 Шитов «Крылья Советов» 19 68 1 1 6,5 Сиссако «Сочи» 21 30 6,4 Черняков «Факел» 21 48 2 2 6,4 Сазонов «Динамо» 20 96 1 1 6,4 Кутицкий «Динамо» 20 96 1 1 6,4 Морозов «Факел» 21 95 1 1 6,3 Эркинов «Торпедо» 21 94 1 2 6,3 Турищев «Торпедо» 20 18 6,2 Литвинов «Спартак» 21 36 2 6,2 Бабкин «Крылья Советов» 20 10 6,2 Соколов «Крылья Советов» 19 5 6,2 Митай «Локомотив» 19 21 6,2 Мелёшин «Спартак» 18 20 1 6,1 Захарян «Динамо» 19 85 4 1 жк 6,1 Гбане «Химки» 21 16 6,1 Башич «Оренбург» 20 15 6,1 Волков «Краснодар» 20 95 6,1 Яковлев ЦСКА 20 12 6 Мантуан «Зенит» 21 6 6 Боженов «Химки» 21 16 1 6 Чиркович «Крылья Советов» 21 26 1 6 Мельников «Ростов» 20 7 6 Лангович «Ростов» 19 19 1 жк 6 Оганесян «Оренбург» 21 25 6 Шильцов «Пари НН» 20 42 4 6 Шипунов «Сочи» 19 40 5,8

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.