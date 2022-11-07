Пиняев провёл лучший матч в сезоне. А самая крутая молодёжь — у обидчика ЦСКА

В минувший уикенд в РПЛ состоялся 1-й тур второго круга. Команды задействовали почти полсотни игроков в возрастной категории U21. Рассказываем, кто из этих футболистов ярче других проявил себя на поле.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 18 лет
Самарский юниор бодро провёл первый матч после совершеннолетия. 2 ноября Сергею исполнилось 18, а через четыре дня он приговорил «Торпедо» (2:0). Пиняев, как обычно, был нацелен на чужие ворота (четыре удара), но на этот раз заработал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Лучший матч для Сергея в сезоне с точки зрения результативных действий. Во многом благодаря вдохновенной игре талантливого парня «Крылья» одержали пятую победу в сезоне (речь об РПЛ) и отдалились от зоны стыковых матчей. Платформа WhoScored поставила игроку оценку 8,7 — лучший с запасом результат среди всех молодых футболистов тура.
Виктор Александров, «Пари НН», 20 лет
Виктор Александров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Защитник Александров — один из главных творцов сенсационной победы нижегородского клуба в Москве. «Пари НН» «прибил» ЦСКА (1:0), а Виктор забил единственный мяч. При этом парень не забывал о своих прямых обязанностях и сделал три отбора. Виктор получил высокий балл от WhoScored («восьмёрку») — лучший результат среди всех игроков нижегородской команды.
Кирилл Щетинин, «Ростов», 20 лет
За весь первый круг Щетинин не забил ни одного мяча, но матч с «Динамо» оказался для игрока успешным. Кирилл огорчил бело-голубых и заработал высокую оценку от WhoScored (7,8). С таким результатом он стал лучшим в команде Карпина, опередив Глебова и Комличенко — у обоих по 7,7. А «Ростов» снова вернул себе место в топ-3 и вплотную приблизился к «Спартаку».
Ярослав Михайлов, «Пари НН», 19 лет
Ярослав Михайлов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Полузащитник сыграл продуктивно на обеих половинах поля. Отметился голевой передачей на Александрова и совершил сразу четыре отбора. Михайлова заработал оценку 7,5 — третий результат в команде. Лучше показатели только у Александрова и вратаря Нигматуллина, совершившего пять сейвов.
Даниил Денисов, «Спартак», 20 лет
Красно-белые упустили победу на юге России — ничья с «Сочи». Денисов по оценке от WhoScored (7,3) занял второе место в команде. Лучше результат только у бомбардира Промеса (7,5), забившего единственный мяч московского клуба. Кстати, голевую передачу с фланга на голову голландца выполнил как раз Денисов.
Что ещё интересного было в туре?
Матч «Зенит» — «Ахмат» — самый малочисленный с точки зрения футболистов категории U21 в составе. У гостей таких ребят не было, а у хозяев в самой концовке появился бразилец Мантуан.
Монструозный матч в Ростове провёл защитник «Динамо» Маричал. Да, его команда проиграла, но сам уругваец совершил шесть отборов. Впечатляет!
В топ-15 присутствуют сразу четыре футболиста «Пари НН» (Александров, Михайлов, Корнюшин, Юлдошев).
Молодые (до 21 года) игроки в 16-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Пиняев
|«Крылья Советов»
|18
|68
|1
|1
|4
|8,7
|Александров
|«Пари НН»
|20
|101
|1
|1
|3
|жк
|8
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|77
|1
|1
|1
|7,8
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|101
|1
|4
|жк
|7,5
|Денисов
|«Спартак»
|20
|88
|1
|1
|7,3
|Корнюшин
|«Пари НН»
|21
|101
|4
|жк
|7,3
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|26
|1
|4
|7,2
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|99
|6
|7,2
|Маричал
|«Динамо»
|21
|96
|6
|7,1
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|99
|1
|3
|7
|Коваленко
|«Крылья Советов»
|19
|89
|3
|7
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|101
|1
|6,9
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|95
|1
|2
|6,9
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|96
|2
|6,9
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|101
|1
|6,7
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|11
|1
|6,7
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|94
|3
|1
|жк
|6,6
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|12
|6,6
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|96
|1
|жк
|6,6
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|52
|1
|2
|6,5
|Сунгатулин
|«Урал»
|20
|51
|2
|6,5
|Шитов
|«Крылья Советов»
|19
|68
|1
|1
|6,5
|Сиссако
|«Сочи»
|21
|30
|6,4
|Черняков
|«Факел»
|21
|48
|2
|2
|6,4
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|96
|1
|1
|6,4
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|96
|1
|1
|6,4
|Морозов
|«Факел»
|21
|95
|1
|1
|6,3
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|94
|1
|2
|6,3
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|18
|6,2
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|36
|2
|6,2
|Бабкин
|«Крылья Советов»
|20
|10
|6,2
|Соколов
|«Крылья Советов»
|19
|5
|6,2
|Митай
|«Локомотив»
|19
|21
|6,2
|Мелёшин
|«Спартак»
|18
|20
|1
|6,1
|Захарян
|«Динамо»
|19
|85
|4
|1
|жк
|6,1
|Гбане
|«Химки»
|21
|16
|6,1
|Башич
|«Оренбург»
|20
|15
|6,1
|Волков
|«Краснодар»
|20
|95
|6,1
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|12
|6
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|6
|6
|Боженов
|«Химки»
|21
|16
|1
|6
|Чиркович
|«Крылья Советов»
|21
|26
|1
|6
|Мельников
|«Ростов»
|20
|7
|6
|Лангович
|«Ростов»
|19
|19
|1
|жк
|6
|Оганесян
|«Оренбург»
|21
|25
|6
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|42
|4
|6
|Шипунов
|«Сочи»
|19
|40
|5,8
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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