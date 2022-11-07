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Лучшие молодые футболисты 16-го тура РПЛ: Пиняев, Александров, Щетинин, Михайлов, Денисов — «Крылья Советов», «Спартак»

Пиняев провёл лучший матч в сезоне. А самая крутая молодёжь — у обидчика ЦСКА
Кирилл Закатченко
Лучшие молодые футболисты 16-го тура РПЛ
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Каждый из тройки лучших игроков (до 21 года) тура РПЛ забил по мячу.

В минувший уикенд в РПЛ состоялся 1-й тур второго круга. Команды задействовали почти полсотни игроков в возрастной категории U21. Рассказываем, кто из этих футболистов ярче других проявил себя на поле.

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Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 18 лет

Самарский юниор бодро провёл первый матч после совершеннолетия. 2 ноября Сергею исполнилось 18, а через четыре дня он приговорил «Торпедо» (2:0). Пиняев, как обычно, был нацелен на чужие ворота (четыре удара), но на этот раз заработал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Лучший матч для Сергея в сезоне с точки зрения результативных действий. Во многом благодаря вдохновенной игре талантливого парня «Крылья» одержали пятую победу в сезоне (речь об РПЛ) и отдалились от зоны стыковых матчей. Платформа WhoScored поставила игроку оценку 8,7 — лучший с запасом результат среди всех молодых футболистов тура.

Виктор Александров, «Пари НН», 20 лет

Виктор Александров

Виктор Александров

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник Александров — один из главных творцов сенсационной победы нижегородского клуба в Москве. «Пари НН» «прибил» ЦСКА (1:0), а Виктор забил единственный мяч. При этом парень не забывал о своих прямых обязанностях и сделал три отбора. Виктор получил высокий балл от WhoScored («восьмёрку») — лучший результат среди всех игроков нижегородской команды.

Кирилл Щетинин, «Ростов», 20 лет

За весь первый круг Щетинин не забил ни одного мяча, но матч с «Динамо» оказался для игрока успешным. Кирилл огорчил бело-голубых и заработал высокую оценку от WhoScored (7,8). С таким результатом он стал лучшим в команде Карпина, опередив Глебова и Комличенко — у обоих по 7,7. А «Ростов» снова вернул себе место в топ-3 и вплотную приблизился к «Спартаку».

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Ярослав Михайлов, «Пари НН», 19 лет

Ярослав Михайлов

Ярослав Михайлов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник сыграл продуктивно на обеих половинах поля. Отметился голевой передачей на Александрова и совершил сразу четыре отбора. Михайлова заработал оценку 7,5 — третий результат в команде. Лучше показатели только у Александрова и вратаря Нигматуллина, совершившего пять сейвов.

Даниил Денисов, «Спартак», 20 лет

Красно-белые упустили победу на юге России — ничья с «Сочи». Денисов по оценке от WhoScored (7,3) занял второе место в команде. Лучше результат только у бомбардира Промеса (7,5), забившего единственный мяч московского клуба. Кстати, голевую передачу с фланга на голову голландца выполнил как раз Денисов.

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Что ещё интересного было в туре?

Матч «Зенит» — «Ахмат» — самый малочисленный с точки зрения футболистов категории U21 в составе. У гостей таких ребят не было, а у хозяев в самой концовке появился бразилец Мантуан.

Монструозный матч в Ростове провёл защитник «Динамо» Маричал. Да, его команда проиграла, но сам уругваец совершил шесть отборов. Впечатляет!

В топ-15 присутствуют сразу четыре футболиста «Пари НН» (Александров, Михайлов, Корнюшин, Юлдошев).

Молодые (до 21 года) игроки в 16-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Пиняев«Крылья Советов»18681148,7
Александров«Пари НН»20101113жк8
Щетинин«Ростов»20771117,8
Михайлов«Пари НН»1910114жк7,5
Денисов«Спартак»2088117,3
Корнюшин«Пари НН»211014жк7,3
Тюкавин«Динамо»2026147,2
Худяков«Локомотив»189967,2
Маричал«Динамо»219667,1
Карпукас«Локомотив»2099137
Коваленко«Крылья Советов»198937
Юлдошев«Пари НН»2110116,9
Кривцов«Краснодар»2095126,9
Сильянов«Ростов»219626,9
Агапов«Пари НН»2110116,7
Гладышев«Динамо»191116,7
Хлусевич«Спартак»219431жк6,6
Кравцов«Сочи»20126,6
Мелёхин«Ростов»18961жк6,6
ЕрмаковЦСКА1952126,5
Сунгатулин«Урал»205126,5
Шитов«Крылья Советов»1968116,5
Сиссако«Сочи»21306,4
Черняков«Факел»2148226,4
Сазонов«Динамо»2096116,4
Кутицкий«Динамо»2096116,4
Морозов«Факел»2195116,3
Эркинов«Торпедо»2194126,3
Турищев«Торпедо»20186,2
Литвинов«Спартак»213626,2
Бабкин«Крылья Советов»20106,2
Соколов«Крылья Советов»1956,2
Митай«Локомотив»19216,2
Мелёшин«Спартак»182016,1
Захарян«Динамо»198541жк6,1
Гбане«Химки»21166,1
Башич«Оренбург»20156,1
Волков«Краснодар»20956,1
ЯковлевЦСКА20126
Мантуан«Зенит»2166
Боженов«Химки»211616
Чиркович«Крылья Советов»212616
Мельников«Ростов»2076
Лангович«Ростов»19191жк6
Оганесян«Оренбург»21256
Шильцов«Пари НН»204246
Шипунов«Сочи»19405,8

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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