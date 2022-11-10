Холанд: если бы мой отец играл в Англии дольше, возможно, я выступал бы за Англию!

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, почему решил выступать на международном уровне за сборную Норвегии, а не Англии.

«Я прожил в Англии около трёх с половиной или четырёх лет. В Норвегии я жил гораздо больше, так что это естественно, что я выбрал сборную этой страны. Неизвестно, что было бы, если бы мой отец играл в Англии дольше, возможно, я бы был англичанином! Но я норвежец и горжусь этим», — приводит слова Холанда издание Goal.

Эрлинг Холанд родился в Лидсе (Англия), когда его отец Альф-Инге играл за местную команду. Данное обстоятельство давало нападающему «Манчестер Сити» право играть за сборную Англии, однако он решил выступать за Норвегию, как и его отец.

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