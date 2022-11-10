Саутгейт — о заявке сборной Англии: Магуайр один из наших лучших центральных защитников

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы касательно вызова некоторых футболистов на чемпионат мира в Катаре.
«Мэддисон? Он хороший игрок, мы всегда это говорили. Думаем, он может дать нам что-то отличное от других атакующих игроков, которые у нас есть. На разных этапах были дебаты о Джеймсе, особенно перед Евро. Нам нравится тот факт, что он находит свободные пространства для передач. В наши дни недостаточно игроков играют вперёд. А его дальние удары просто выдающиеся.
Почему Магуайр вместо Томори? Мы не думаем, что молодые игроки обороны сделали достаточно, чтобы вытеснить старших товарищей. И да, я уверен, что Магуайр один из наших лучших центральных защитников. Все мы знаем в команде, что у нас есть много игроков, которые были на крупных турнирах, выступали на этом уровне и знают, что от них требуется. У нас есть другие игроки, которые в данный момент играют хорошо и находятся в форме, и нам нужно было сбалансировать это, когда мы выбирали состав нашей команды.
Филлипс? Калвин не сможет сыграть семь матчей по 90 минут. В его отношении мы пошли на определённый риск. Мы должны улучшить его физическую форму, так как у нас не так много вариантов в центре поля. Мы чувствуем, что этот риск стоит того», — приводит слова Саутгейта издание The Telegraph.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ
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