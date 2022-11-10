Пике: у меня взорвался мозг, когда Перес в эфире презентовал Суперлигу. Это полное дерьмо

Испанский футболист Жерар Пике, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, рассказал об отношении к презентации Суперлиги президентом «Реала» Флорентино Пересом, а также об окончании карьеры.
«Когда Флорентино говорит о том, как сейчас люди потребляют контент, то он прав, я согласен с этим. Но я не считаю Суперлигу решением проблемы.
Презентация Суперлиги – это полное дерьмо, я был удивлён. В «Реале» Перес ошибался, когда подписывал слишком много звёзд, но потом всё изменилось, и это заслуживает похвалы. Но его презентация Суперлиги в одиночку в эфире El Chiringuito… У меня просто взорвался мозг. Я не знаю, чего он хотел добиться.
Завершение карьеры? Я всегда говорил своему агенту, что не собираюсь покидать «Барсу». Если бы в «Барсе» сказали, что не продлят со мной контракт, когда мне было 28–29 лет, я бы закончил карьеру. У меня не было другой мотивации», – цитирует Пике Marca.
Ликование фанатов «Челси» после новости о выходе из Суперлиги:
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