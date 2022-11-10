В Сенегале прибегнут к услугам знахарей для выздоровления Мане к старту чемпионата мира

Генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура рассказала, на какие ухищрения пойдут в федерации футбола страны, чтобы ускорить выздоровление лидера сборной Садио Мане к старту чемпионата мира в Катаре.

«Травма Мане — это очень печальная новость. Мы собираемся использовать религиозных знахарей, чтобы помочь ему. Эффективны ли они? Я не знаю точно, действительно ли они помогут, но мы всё равно собираемся это сделать. Нам остаётся надеяться только на чудеса. Он должен быть там. Садио, ты должен быть там 21 ноября!» — приводит слова Самуры Europe 1.

Напомним, форвард «Баварии» Мане получил травму подколенного сухожилия в матче 14-го тура Бундеслиги с «Вердером» (6:1) и, по предварительным данным, выбыл на месяц. Первый матч сборная Сенегала проведёт 21 ноября с национальной командой Нидерландов.

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