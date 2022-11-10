Роналду отреагировал на итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2022
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вызов в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имён, каждое из них призвано! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в одной из соцсетей.
Ранее 37-летний португалец принял участие в четырёх чемпионатах мира: в 2006 году он занял с Португалией четвёртое место, в 2010 году уступил в 1/8 финала Испании, в 2014 году португальцы не вышли из группы, а в 2018 году уступили в 1/8 финала Уругваю.
На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.
Футболисты сборной Бразилии узнают о вызове на ЧМ-2022:
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
22:27
-
22:20
-
22:19
-
22:12
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:11
-
19:50
-
19:47
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
18:53
-
18:46
-
18:35
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:11
-
18:09
-
18:00
Партнерский контент