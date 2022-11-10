Роналду отреагировал на итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вызов в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке мистера Фернанду Сантуша 26 имён, каждое из них призвано! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в одной из соцсетей.



Ранее 37-летний португалец принял участие в четырёх чемпионатах мира: в 2006 году он занял с Португалией четвёртое место, в 2010 году уступил в 1/8 финала Испании, в 2014 году португальцы не вышли из группы, а в 2018 году уступили в 1/8 финала Уругваю.



На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

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