Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ» за 10 дней до старта чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в составе парижского клуба. Об этом сообщает Le Parisen.
По информации источника, защитник Преснел Кимпембе и аргентинец присутствовали на базе команды на тренировке в четверг. 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
Ранее сообщалось, что Месси уедет из парижского клуба 7 ноября. Если Аргентина сумеет завоевать трофей, то 35-летний футболист перейдёт в «Интер Майами», где и завершит карьеру. Если этого не случится, то Месси останется в Европе.
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