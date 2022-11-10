Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ» за 10 дней до старта чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в составе парижского клуба. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, защитник Преснел Кимпембе и аргентинец присутствовали на базе команды на тренировке в четверг. 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

Ранее сообщалось, что Месси уедет из парижского клуба 7 ноября. Если Аргентина сумеет завоевать трофей, то 35-летний футболист перейдёт в «Интер Майами», где и завершит карьеру. Если этого не случится, то Месси останется в Европе.

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