Карло Анчелотти рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Чемпионат мира? Конечно, я буду смотреть матчи. Буду болеть за Бразилию, Хорватию, Испанию, Францию, Уругвай, Германию… Я буду болеть за своих игроков», — приводятся слова Анчелотти в «твиттере» MadridXtra.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Церемония открытия турнира состоится 20 ноября. В дебютном матче турнира национальная команда Катара встретится с Эквадором.

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.

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