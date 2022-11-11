Анчелотти пошутил над Модричем после промаха хорвата в пустые ворота в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о промахе полузащитника Луки Модрича во время матча 14-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:1). По ходу встречи хорватский полузащитник не попал в пустые ворота.

«Промах Модрича? Я сказал, что ему повезло, что уже объявлен состав сборной Хорватии на чемпионат мира», — приводятся слова Анчелотти в «твиттере» MadridXtra.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на два очка.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 гола в 4 матчах в Лиге чемпионов.

Модрич («Реал» Мадрид) не забивает в пустые ворота!