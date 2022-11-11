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Холанд допустил, что защитники боятся играть против него

Холанд допустил, что защитники боятся играть против него
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд допускает, что защитники боятся играть против него. Форвард порекомендовал задать этот вопрос его непосредственным соперникам.

«Защитники боятся играть против меня? Я не знаю. Этот вопрос нужно задавать им. Вероятно, они скажут «нет», но, может быть, так оно и есть!» — приводит слова Эрлинга Холанда Goal.com.

Напомним, 22-летний Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». Норвежец уже успел провести 17 матчей в составе английской команды, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 170 млн.

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