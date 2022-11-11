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Каррера — о «Локомотиве»: если зимой что-то не изменится, то команда рискует вылететь

Каррера — о «Локомотиве»: если зимой что-то не изменится, то команда рискует вылететь
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о положении московского «Локомотива» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда занимает 14-е место после 16 матчей. В ближайшем туре «Локомотив» встретится со «Спартаком».

«Я не представлял, что «Локомотив» может оказаться в таком положении. Если в зимнее трансферное окно в команде что-то не изменится, то может быть риск вылететь из высшего дивизиона.

Фаворитом предстоящего матча является «Спартак», но в дерби возможно всё. В этих матчах нельзя недооценивать команду соперника, иначе будут сюрпризы», — приводит слова Карреры Мetaratings.

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