Руни: тен Хаг показал характер в ситуации с Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о работе главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, поддержав наставника в ситуации с Криштиану Роналду.

«Думаю, что тен Хаг проявил себя действительно хорошо. Он пришёл и укрепил свой авторитет в команде. Впервые за два или три года я начинаю видеть идентичность с «Манчестер Юнайтед», которую я не видел в последние годы.



Он показал свою силу и характер в том, как он справлялся с Криштиану, с некоторыми вещами, которыми он занимался. Поэтому я думаю, что он подходящий человек для этой работы, наверное, это займёт время, но реальным шагом в правильном направлении будет финиш в первой четвёрке и выход в Лигу чемпионов.



Судя по карьере Роналду, он и Месси — возможно, два лучших игрока всех времён. В таком статусе можно пойти по любому пути, но то, что он делал с начала сезона, действительно неприемлемо для «Манчестер Юнайтед».



Вижу, как его защищают Рой Кин и другие, и они никогда бы не стали говорить такое. Это отвлекающий фактор, который совсем не нужен команде, пытающейся совершить перестройку. Он просто должен взять себя в руки, пахать на тренировках и быть готовым к моменту, когда будет нужен тренеру. Если он сможет это сделать, будет полезен команде, если нет, то станет нежелательным грузом», — приводит слова Руни Мanchester Evening News.

Ранее тен Хаг исключал Роналду из состава после того, как игрок не стал выходить на замену и уехал со стадиона.

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