Опубликован окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Итоговая заявка сборной Сербии:
Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).
Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).
Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК).
Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александр Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).
Сербия в группе G сыграет со Швейцарией, Бразилией и Камеруном.
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