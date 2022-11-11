Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» откроется 17-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Алексей Амелин (Тула).

Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Михаила Галактионова набрала 16 очков после 16 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на пятой строчке — 26 очков. В прошлом туре грозненцы нанесли первое поражение «Зениту» (2:1), а нижегородцы обыграли ЦСКА (1:0).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч первого круга в Грозном завершился победой «Пари Нижний Новгород» — 3:1. В составе гостей дубль оформил Тимур Сулейманов, ещё один мяч забил Кирилл Гоцук. За «Ахмат» отличился Юрий Журавлёв.

Скандал с Чистяковым — не случайность. Что происходит с карьерой игрока «Зенита»? Скандал с Чистяковым — не случайность. Что происходит с карьерой игрока «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022