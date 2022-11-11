«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» откроется 17-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Алексей Амелин (Тула).
Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Михаила Галактионова набрала 16 очков после 16 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на пятой строчке — 26 очков. В прошлом туре грозненцы нанесли первое поражение «Зениту» (2:1), а нижегородцы обыграли ЦСКА (1:0).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч первого круга в Грозном завершился победой «Пари Нижний Новгород» — 3:1. В составе гостей дубль оформил Тимур Сулейманов, ещё один мяч забил Кирилл Гоцук. За «Ахмат» отличился Юрий Журавлёв.
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