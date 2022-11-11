СМИ: «МЮ» хочет продать Магуайра в январе за € 30 млн, его брали за € 87 млн в 2019-м

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продаже защитника Гарри Магуайра в зимнее трансферное окно. Манкунианцы готовы расстаться с 29-летним игроком за € 30 млн. Об этом сообщает журналист Руди Галетти на своём сайте.



Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за € 87 млн. Это самая большая сумма, уплаченная за футболиста на его позиции. В 153 матчах за команду он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года, Магуайр — капитан «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» в 13 матчах английской Премьер-лиги набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице пятое место.

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