Уткин — Родниной: правильно говорите-то. Ноль госденег в футболе. Что мешает делать?

Известный российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о российских футбольных клубах.
«Ирина Роднина — женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на неё кавалерийским наскоком бросился Быстряк (Владимир Быстров. — Прим. «Чемпионата»), который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать. Он недавно оправдывал домашнее насилие, например.
А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.
Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки, во всяком случае пока. Но вам по специальности как раз депутатской — вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха».
Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди (Fan ID. — Прим. «Чемпионата») и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. Ноль госденег. Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее Роднина, являющаяся депутатом Государственной Думы России, заявила о необходимости закрытия российских футбольных клубов, так как они тратят деньги из государственного бюджета. Позднее её слова раскритиковал бывший футболист сборной России Владимир Быстров.
- 11 ноября 2022
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