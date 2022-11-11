Зырянов: когда говорят «Зенит», у меня сразу откликается сердце

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал о том, что значит для него команда сейчас.
«Что для меня значит «Зенит» сейчас, после 15 лет в клубе? Когда говорят «Зенит», у меня сразу откликается сердце. И «Амкар» — я тоже там провёл много времени. В «Зените» ещё больше провел! Когда я сейчас смотрю на «Торпедо», тоже сердце откликается. «Зенит» — команда, которая дала мне всё в футбольном плане. Руководители «Зенита» предоставили возможность развивать ещё и тренерские качества. Доверили сразу «Зенит-2», на следующий год – молодёжную команду. Я благодарен им. У меня ведь поначалу не было планов становиться тренером. Я был играющим тренером, но параллельно учился. А тут из огня да в полымя, как говорится. И уже не было обратной дороги. Погрузился сразу же. И вот это всё мне помогло дальше работать тренером», — приводит слова Зырянова «Комсомольская правда».
Зырянов провёл 15 лет в санкт-петербургском клубе, сыграв в 286 матчах за основную команду, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. После завершения игровой карьеры Зырянов стал работать главным тренером сначала во второй команде «Зенита», а затем возглавил молодёжку. В октябре этого года Зырянов стал главным тренером «Черноморца».
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