«ПСЖ» перед встречей с «Баварией» в Лиге чемпионов намерен подписать трёх футболистов

Французский «ПСЖ» намерен взять реванш у мюнхенской «Баварии» за финал Лиги чемпионов – 2019/2020. Тогда парижане уступили сопернику 0:1 и лишились возможности завоевать первый подобный трофей в истории. В зимнее трансферное окно «ПСЖ» намерен подписать центрального защитника, физически сильного полузащитника и центрального нападающего. Об этом сообщает Marca.

Напомним, «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт на парижском стадионе «Парк де Пренс» 14 февраля, ответный — 8 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.

У «Баварии» шесть трофеев Лиги чемпионов, «ПСЖ» лишь раз доходил до финала турнира.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: