«ПСЖ» перед встречей с «Баварией» в Лиге чемпионов намерен подписать трёх футболистов
Поделиться
Французский «ПСЖ» намерен взять реванш у мюнхенской «Баварии» за финал Лиги чемпионов – 2019/2020. Тогда парижане уступили сопернику 0:1 и лишились возможности завоевать первый подобный трофей в истории. В зимнее трансферное окно «ПСЖ» намерен подписать центрального защитника, физически сильного полузащитника и центрального нападающего. Об этом сообщает Marca.
Напомним, «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт на парижском стадионе «Парк де Пренс» 14 февраля, ответный — 8 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.
У «Баварии» шесть трофеев Лиги чемпионов, «ПСЖ» лишь раз доходил до финала турнира.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:39
-
18:35
-
18:30
Партнерский контент