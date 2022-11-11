Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и красно-белыми. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч начнётся в 19:30 мск.
«Все готовятся, все настроены, мы заряжены на победу. Настрой боевой, на тренировке все серьёзно готовились. С «Локомотивом» будет хорошая игра, мы постараемся одержать победу. Неудачи соперника — это их проблемы, наша задача — сделать», — сказал Зиньковский в эфире клубного канала.
«Спартак» набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, «Локомотив» (13) — 14-й.
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